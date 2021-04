IMI: Polovica analiziranih vzorcev angleška različica novega koronavirusa 24ur.com Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani so pri polovici od 568 vzorcev, ki so jih analizirali in so bili odvzeti med 15. in 21. marcem, potrdili angleško različico novega koronavirusa. Južnoafriške različice tokrat niso zabeležili, prav tako ne brazilske.

