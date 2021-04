Umrl je ameriški igralec, ki je zaslovel v Twin Peaksu SiOL.net V 73. letu starosti je umrl ameriški filmski in televizijski igralec Walter Olkewicz, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Igralec, znan po vlogah v seriji in filmu Twin Peaks, je po dolgi bolezni umrl v torek v Kaliforniji. Novico o smrti je potrdil njegov sin, scenarist Zachary Olkewicz.

