Vse bolj jasno je, da covid-19 ni »samo« respiratorna bolezen. Povezana je s številnimi resnimi zdravstvenimi težavami. Do zdaj je za covidom zbolelo že toliko ljudi, da ima stroka dovolj podatkov, pod katerimi lahko potegne črto in izpelje izsledke. In ti niso razbremenilni, temveč celo zelo obremenjujoči.