Pester večer minil brez Kopitarja in s sedmico Nashvilla Sportal V severnoameriški hokejski ligi NHL je bilo v noči na petek na delu kar 20 moštev. Najvišjo zmago večera je dosegel Nashville, ki je v gosteh nadigral Detroit kar s 7:1. Edini dvoboj, ki se je po rednem delu končal brez zmagovalca, je potekal v New Yorku. Islanders so po kazenskih strelih premagali Philadelphio. Anže Kopitar je z Los Angeles Kings počival. V noči na soboto ga čaka gostovanje v San Joseju.

