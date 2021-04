Po civilni nepokorščini prihaja v Mjanmaru do začetkov oboroženega upora Dnevnik Mjanmarskim generalom v dveh mesecih ni uspelo ustaviti civilne nepokorščine protestnikov, ki zahtevajo vrnitev demokracije. Potem ko so varnostne sile začele demonstrante pobijati, so ti zdaj še sami prijeli za orožje.

