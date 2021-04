Divje svinje zavzele otok Pašman 24ur.com Divje svinje so zavzele med Slovenci zelo priljubljeni Pašman. Otočani so prestrašeni in obupani, srečanja z nepredvidljivimi živalmi so vse pogostejša, sredi belega dne lomastijo celo po dvoriščih. Vrtčevski otroci so se že odpovedali sprehodom v naravi, kmetje pa se držijo za glavo in preštevajo škodo na svojem pridelku. Počasna birokracija ne zmore kljubovati neusmiljeni naravi, pomoč s celine...

