Včeraj ob 17.35 sta pri avtocestnem izvozu Obrežje, občina Brežice, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, preprečili iztekanje motornih tekočin in po že razlitih posuli vpojna sredstva. Nudili so tudi pomoč policistom, Darsu in vlečni službi pri odstranitvi vozil. V nesreči ni bilo poškodovanih. preberite več » ...