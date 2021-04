Darko Jorgič s Sarbrücknom po preobratu do prve zmage v polfinalu končnice Lokalno.si V prvi nemški bundesligi si je Borussia Düsseldorf po dveh zmagah nad Grünwettersbachom, za katerega igra slovenski reprezentant Deni Kožul, že uvrstila v finale končnice, le še zmaga pa do ponovitve finala letošnje lige prvakov loči Saarbrücken. Aktualni nemški državni prvak je v domači dvorani proti ekipi Liebherr Ochsenhausen že zaostajal z 0:2, toda Patrick Franziska in Darko Jorgič sta najpr ...

