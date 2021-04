FOTO in VIDEO: Dan po uničujočem požaru na Osankarici le še pogorišče Lokalec.si Že včeraj pozno zvečer smo že poročali, je okoli 20. ure zagorel Dom na Osankarici, ognjeni zublji pa so zajeli tudi bližnji gozd, ki so ga k sreči uspeli rešiti. V požaru večjega obega ni bil nihče poškodovan, nastala pa je večja premoženjska škoda, so danes sporočili iz Policijske uprave Maribor. Na kraju so še v zgodnjih jutranjih urah posredovali ...

