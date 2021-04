Vodstvo Krke predlaga pet evrov bruto dividende, kar je 17,6 odstotka več kot lani Finance Uprava in nadzorniki novomeške farmacevtske družbe Krka ob lanskem rekordnem dobičku v vrednosti 288,9 milijona evrov (to je za 18 odstotkov več kot leto prej in hkrati največ doslej) predlagajo pet evrov bruto dividende na delnico

