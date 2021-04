Na Celjskem zadnje dni večkrat opažen medved. Previdno pri sprehodih v naravi Celje.info Policisti so bili danes obveščeni, da je v nočnih urah v Zagradu pri Radečah medved v kokošnjaku pokončal in odnesel nekaj kokoši. Medveda je opazila tudi sprehajalka na porečju Savinje na območju Petrovč. Kot so zapisali na PU Celje, predstavniki Lovske družine Radeče medvedjo družino na tem območju že nekaj dni spremljajo ter tudi v sodelovanju s policisti občane ter pohodnike opozarjajo na pris ...

