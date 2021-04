Ministrstvo za pravosodje pospešuje nove investicije in adaptacije pravosodnih objektov Vlada RS Na ministrstvu za pravosodje v mandatu ministrice mag. Lilijane Kozlovič sledimo cilju pospešitvi izvajanja novih investicij in adaptacij obstoječih pravosodnih objektov. Z investicijami v pravosodnem sistemu in izboljšanjem črpanja kohezijskih sredstev tako želimo okrepiti pogoje za uspešno izvajanje sodne oblasti.

