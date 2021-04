Selektor zadovoljen, a od Hrvata so pričakovali več Sportal Mlada mariborska veslača Jaka Čas in Nik Krebs sta se na evropskem prvenstvu v Vareseju v konkurenci dvojcev brez krmarja uvrstila v polfinale. Za veliki finale se bo v soboto potegoval tudi lahki skifist Rajko Hrvat, mladi Filip Matej Pfeifer bo med skifisti veslal za finale C.

