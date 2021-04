Na karibskem otoku izbruhnil ognjenik, evakuirali več tisoč ljudi 24ur.com Na karibskem otoku Sveti Vincencij in Grenadine je izbruhnil ognjenik La Soufriere, potem ko so v četrtek oblasti razglasile rdeči alarm in ukazale evakuacijo prebivalstva. Ognjenik je miroval vse od leta 1979, v zadnjem času pa je bil izbruh pričakovan zaradi povečane potresne aktivnosti.

Sorodno





Oglasi Omenjeni korona virus

potres Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Primož Roglič

Simona Kustec Lipicer

Janez Janša

Tadej Pogačar