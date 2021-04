Od petka do petka: nespretna tatica, s ponaredki po perutničke in ženske ter draga golota Dnevnik V tokratnem pregledu neobičajnih novic s področja črne kronike pišemo o Britancu, ki se je izmuznil našim policistom, a so ga zaradi njegove neumnosti prijeli v Avstriji, pa o nesojeni 70-letni tatici, ki se je pustila ujeti med nečednimi opravili,...

