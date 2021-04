Nove vesti o zdravju Norvežana, ki je grdo padel v Planici Sportal Dva tedna po grozljivem padcu na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici so zdravniki v bolnišnici v Oslu norveškemu skakalcu Danielu Andreju Tandeju operirali ključnico. Zdravniki so sporočili, da je operacija potekala po načrtu in da pacient ostaja v bolnišnici na rehabilitaciji.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Klinični center

Ljubljana

Planica Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Tadej Pogačar

Janez Janša

Borut Pahor

Primož Roglič