Boris Kobal zatrjuje: Nikoli več ne bom del gledališča #video SiOL.net Prvič od izbruha afere v zvezi s plagiatorstvom se je zdaj v medijih spet pojavil Boris Kobal. Dolgo časa je premišljeval, ali se vrniti, in se je, saj bo legendarni TV Poper doživel spletno predstavo. Kaj je počel v tem času, kakšno je zdaj njegovo življenje, ali se še bojuje z depresijo, kdo mu je ta čas stal ob strani in kdo mu je obrnil hrbet ter kaj v življenju, poleg prevare, obžaluje. Vse to izveste v Trendičveku.

