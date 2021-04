Domačih marelic in kakija letos ne bomo jedli Primorske novice Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so včeraj predstavili prve ocene škode po pozebi. Od vlade zahtevajo sprejetje interventnega zakona za pomoč prizadetim in druge ukrepe za omilitev posledic škode. Zavzemajo se tudi za sistemske ukrepe, ki so potrebni za ublažitev posledic takšnih ujm v prihodnje,...

