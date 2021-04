Kopitar in Kralji praznih rok iz San Joseja Dnevnik Hokejisti Los Angeles Kings so v pretekli noči z 2:5 izgubili na gostovanju v San Joseju in ostajajo na predzadnjem mestu divizije Honda West v severnoameriški ligi NHL. Slovenski as Anže Kopitar je za Los Angeles v 20 minutah igre prispeval podajo.

