Messi bo ujel Ramosa, pri Marci opozarjajo na Viniciusa in Dembeleja 24ur.com Drevi se bosta v okviru 30. kroga španskega prvenstva pomerila večna rivala Real Madrid in Barcelona. Ker je stanje na vrhu La Lige – galaktiki so tretji, Blaugrana pa druga – zelo izenačeno, bi 279. El Clasico utegnil razjasniti marsikatero neznanko pred zaključkom sezone. Športni dnevnik Marca pred težko pričakovanim derbijem izpostavlja dva aduta, ki bi znala prevesiti tehtnico na eno ali drug...

