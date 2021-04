Grčija bo s cepivom AstraZeneca cepila starejše od 30 let, Ema preverja rusko cepivo RTV Slovenija Grški odbor za cepljenje je v petek sprejel novo direktivo: s cepivom proti covidu-19 AstraZeneca bodo cepili vse starejše od 30 let, do zdaj so le stare med 60 in 64 let. Evropska agencija za zdravila pa je že začela z oceno varnosti cepiva Sputnik V.

