Umrl ameriški raperski zvezdnik DMX Primorske novice V bolnišnici White Plains v New Yorku je v petek v 51. letu starosti umrl Earl Simmons, v svetu glasbe znan kot DMX, je njegova družina sporočila preko družbenih omrežji. Glasbenik je umrl, potem ko je bil zaradi zastoja srca skoraj teden dni v komi, pri življenju pa so ga ohranjali aparati.

