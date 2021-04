V Gledališču Koper plesni predstavi Žabji kralj in Rdeča kapica RTV Slovenija V Gledališču Koper so za april pripravili dve novi predstavi za otroke. Tokrat gre za plesni pravljici, in sicer Žabjega kralja, ki prihaja na oder v nedeljo, in Rdečo kapico, ki pride na vrsto teden dni pozneje.

