Včeraj se je zgodil spletni protestni koncert v živo, z naslovom Glas upora! Nastopili so Jani Kovačič, Jadranka Juras, Zlatko, Boris A. Novak, Andrej Rozman Roza, Doša in še nekateri drugi. A na to smo postali pozorni predvsem zato, ker je kantavtor Kovačič, ki je hkrati tudi učitelj filozofije na Gimnaziji Bežigrad, poslal dijakom te gimnazije, mail z vabilom na koncert oz. v Facebookovo skupino ...