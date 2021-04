Na shodu v Mariboru izražali nestrinjanje z ukrepi Dnevnik Na Trgu svobode v Mariboru se je danes popoldne zbralo več sto ljudi in izražalo nestrinjanje z ukrepi, ki so bili v državi sprejeti za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Dogajanje so spremljali policisti, ki so zbrane prek megafona večkrat...

