Število okužb skoraj prepolovljeno: bo obalno-kraška regija kmalu odpirala lokale? 24ur.com V petih dneh so iz rdeče prek oranžne po številkah že padli v rumeno fazo. Če bo vlada v prihodnje ukrepe sproščala po regijah, bi se lahko na obali skladno s semaforjem v celoti odpirali lokali in celo hoteli. So pa v turizmu še nekoliko zadržani. Odprtja bi bili veseli, a se morajo razmere popraviti tudi v drugih regijah, da jih bo sploh lahko kdo obiskal.

