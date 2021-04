V New Yorku kirurgi opravili prvo presaditev človeškega sapnika 24ur.com Sapnik je dobila 56-letnica iz Bronxa, ki je morala do zdaj zaradi zapleta pri hudi astmi dihati skozi cevko. Strokovnjaki pravijo, da ta dosežek pomeni upanje za tisoče bolnikov po vsem svetu, ki imajo prirojene okvare sapnika, neozdravljive bolezni dihalnih poti, opekline, tumorje ali hude poškodbe sapnika zaradi intubacije. Vključno s tistimi, ki so bili zaradi covida-19 priključeni na ventilator.

