Chris Pratt bo zaigral v filmu The Tomorrow War 24ur.com Ameriški igralec Chris Pratt bo zaigral v znanstvenofantastičnem trilerju The Tomorrow War, ki bo premierno prikazan 2. julija. Film v režiji Chrisa McKayja bo prinesel zgodbo o ljudeh iz leta 2051, ki bodo potovali skozi čas vse do današnjih dni, ko bodo svet opozorili na vojno z Nezemljani.

