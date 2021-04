Ponedeljek se v Sloveniji začenja z ukrepi rdeče faze #video SiOL.net Po strožjem zaprtju države zaradi omejevanja epidemije covida-19 bodo od 12. do 18. aprila, veljali nekoliko manj strogi ukrepi, ki po prenovljenem vladnem semaforju sodijo v rdečo fazo. Razglasitev epidemije so sicer še podaljšali in bo veljala od 17. aprila še 30 dni.

