Grški novinarji prepričani: Karaivaz umorjen zaradi svojega dela 24ur.com Grčijo pretresa petkov umor znanega novinarja Jorgosa Karaivaza, ki je poročal o korupciji in organiziranem kriminalu. Posnetki nadzornih kamer, ki so nam jih posredovali grški novinarski kolegi, razkrivajo, da sta novinarja pred njegovim domom v Atenah večkrat ustrelila dva moška na motorju. Številni grški novinarji so prepričani, da je bil umorjen zaradi svojega dela in da so ga storilci hoteli...

Sorodno





















Oglasi Omenjeni Grčija Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Blaž Rola

Vesna Fabjan

Aljaž Bedene

Borut Pahor