Man United po preobratu do zmage proti Tottenhamu 24ur.com V angleški Premier League je West Ham proti Leicestru iztržil vse tri točke. Londončani so vodili že s 3:0, na koncu pa se je tekma končala s tesnim izidom in le golom razlike (3:2). Na derbiju med Tottenhamom in Manchester Unitedom so zmago slavili rdeči vragi (1:3), čeprav so prvi gol na tekmi dosegli Spursi.

