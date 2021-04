Oblak reševal Atletico, ki se iz Seville vrača s točko 24ur.com Madridski Atletico je gostoval v Sevilli in se iz dvoboja z Betisom vrača domov le s točko. Madridčani imajo tudi kadrovske težave, a je tokrat Jan Oblak, ki je branil celotno tekmo, glavni razlog, da so remizirali (1:1). Na lestvici La Lige ima Atletico točko prednosti pred Realom in dve pred Barcelono.

