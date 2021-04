Razočarani Dončić, trener priznal napako Sportal V najboljši košarkarski ligi na svetu so bili na delu vsi trije slovenski igralci. Kot prvi je za dve minuti stopil na parket Vlatko Čančar in moral na domačih tleh priznati poraz Bostonu (87:105). Sklonjene glave je igrišče zapustil tudi Luka Dončić. San Antonio Sprus, ki so slavili Demarja DeRozana, so v izjemno napetem teksaškem derbiju slavili zmago s 119:117. Slovenski zvezdnik se je tokrat z...

