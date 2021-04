Oprostilna sodba v zadevi Mip: višji sodniki kršili zakon Primorske novice V teh dneh mineva dvanajst let od uvedbe stečaja za kromberški Mip, ki naj bi se letos le končal. Na vrhovnem sodišču pa je s precej grenkim priokusom dobil epilog kazenski postopek proti Vojtehu Volku, njegovemu sinu in zetu. Vrhovni sodniki so po poročanju Dela ugotovili, da so višji sodniki, ki so trojico oprostili, storili napako, a oprostilna sodba ostaja v veljavi.

