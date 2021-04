FOTO: Gorelo v dimniku, zabojniku, pa grmičevje, trava in smeti ... Dolenjski list Davi ob 5.23 so na Hrvaškem Brodu, občina Šentjernej, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentjernej so na kraju ugotovili, da ni nevarnosti, ter preventivno pregledali dimnik s termovizijsko kamero. preberite več »

Sorodno

Oglasi