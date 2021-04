Policija med ustavljanjem prometa do smrti ustrelila temnopoltega moškega 24ur.com V bližini Minneapolisa so, potem ko je policija med kontrolo prometa do smrti ustrelila temnopoltega moškega, izbruhnili protesti, na katerih se je zbralo več sto ljudi. Izbruhnili so tudi spopadi s policijo, zaradi česar je ta nad protestniki uporabila tudi solzivec. Napetosti pa so že tako visoke, saj v ZDA trenutno poteka tudi sojenje policistu, ki je obtožen umora Georgea Floyda.

