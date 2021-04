Po nesoglasjih med Čoklovo in poslanci na vrsti zasedanje izvršnega odbora in sveta stranke 24ur.com Potem ko so trije poslanci DeSUS prek odvetnika od začasne vodje stranke Brigite Čokl zahtevali preklic njenih izjav o njihovem ravnanju, Čoklova pa je prek svoje odvetnice sporočila, da tega ne bo storila, bosta zasedala izvršni odbor in svet stranke. K sklicu seje je po besedah predsednika sveta Antona Urha pozvala Čoklova.

