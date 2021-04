Fabjanova: Če za tem res stojijo politični motivi, je to samo potrdilo, da delam prav 24ur.com Potem ko je neznanec skozi okno njene hiše vrgel steklenico, napolnjeno s petrolejem, se je oglasila občinska svetnica LMŠ Vesna Fabjan. Zahvalila se je za izkazano podporo. Sebe je opisala kot glasno občinsko svetnico, ki z namenom pomoči občanom podpira dobre pobude s strani levih in desnih strank. "Če za tem res stojijo politični motivi, je to samo potrdilo, da delam prav," je zapisala.

