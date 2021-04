'Ne bojta se. Prišel sem iz vesolja in nujno potrebujem telefon, saj moram poklicati v Moskvo!' 24ur.com Jurij Gagarin in German Titov sta se 12. aprila 1961, oblečena v oranžna vesoljska skafandra odpravila proti avtobusu, ki ju je odpeljal do izstrelitvene ploščadi na kozmodromu Bajkonur. Pot po stopnicah proti vesoljski ladji Vostok 1 je nadaljeval le Gagarin, saj je bil Titov njegov nadomestni kozmonavt. 0b 9:07 po moskovskem času je Gagarin poletel v "neznano". Čez nekaj minut je začutil brezte...

Sorodno









Oglasi Omenjeni Angola

Moskva

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Primož Roglič

Goran Dragić

Jan Oblak