V Cityparku ponovno odprte vse trgovine, v tednu pred nami pa si osvežite tudi svojo modno garderobo SiOL.net Največje nakupovalno središče v Sloveniji Citypark skladno z omilitvijo vladnih ukrepov danes ponovno odpira popolnoma vse trgovine. Obratovale bodo po običajnem delovnem času, torej od ponedeljka do petka od 9. do 21. ure, v soboto pa od 8. do 21. ure. Interspar in DM sta vse dni odprta že od 8. ure.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Citypark

Evropska unija

Facebook

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Primož Roglič

Goran Dragić

Jan Oblak