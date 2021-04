Dončić debelo pogledal in odgovoril, da o tem javno ne bo govoril SiOL.net Razočaranje v taboru Dallas Mavericks po težkem porazu proti San Antonio Spurs (117:119) je bilo veliko. Zaključni udarec jim je povsem ob koncu tekme zadal DeMar DeRozan. In prav o obrambi nad njim se je po teksaškem dvoboju veliko govorilo. Slovenski as Luka Dončić, ki je končal obračun pri 29 točkah, je bil ob tem redkobeseden: "Kar je znotraj ekipe, ostane znotraj ekipe."

Sorodno



Oglasi