Zmaji na (do zdaj) najpomembnejši jadranski tekmi sezone delo opravili z odliko RTV Slovenija Košarkarji Cedevite Olimpije so v štirih dneh dvakrat v Ligi ABA gostovali v Črni gori. V četrtek so v Podgorici še enkrat doživeli grenak poraz proti Budućnosti (9:75), a so rane zacelili s pomembnejšo nedeljsko zmago v Baru nad Mornarjem (71:81).

Sorodno



















Oglasi