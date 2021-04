Policija v primeru požara na Osankarici izključila tujo krivdo 24ur.com Policija je v primeru pogorele planinske koče na Osankarici izključila tujo krivdo. Do požara je po mnenju policistov namreč najverjetneje prišlo zaradi neustreznega in dotrajanega dimnika. 120 gasilcem, ki so se borili z ognjenimi zublji, je uspelo zavarovati muzejski del objekta, je pa požar popolnoma uničil gostinski del koče.

