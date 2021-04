Velenjski policist rešil življenje občanu 24ur.com Potem ko so bili velenjski policisti obveščeni, da svojci pogrešajo 60-letnega občana, so takoj začeli z iskanjem. Eden izmed njih je v prepadnem delu na vzpetini proti cerkvi Svetega Jakoba opazil negibnega moškega in ugotovil, da je to pogrešani. Moški se je zaradi padca poškodoval in izgubil mnogo krvi. Policist mu je strokovno pomagal – preprečil je, da je še naprej izgubljal kri in mu s tem ...

