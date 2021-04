Strokovna skupina odpiranje teras premestila v oranžno fazo, o situaciji bo spregovoril Zajc 24ur.com Gostinci so razočarani nad novimi ukrepi. Vlada spet ni uslišala njihovih pozivov k odprtju gostinskih lokalov, ki so zaprti v vseh treh valovih. Strokovna skupina je sicer sklenila, da se odpiranje teras gostinskih lokalov premakne iz rumene faze v oranžno. O situaciji v gostinstvu in turizmu bo spregovoril državni sekretar Simon Zajc.

