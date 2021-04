Preverite kakšna je precepljenost v vaši občini in regiji Celje.info Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je državljanom zagnal aplikacijo, ki državljanom omogoča vpogled v potek cepljenja v Sloveniji (po regijah, občinah, spolu, starosti, vrsti cepiva,…) ter informacije o cepljenju, cepivih, itd.. Ob pandemiji novega koronavirusa, s katero se svet spopada že več kot leto dni, so skorajšnjo odrešitev prinesla cepiva, ki so bila zahvaljujoč znanosti razvita v ...

