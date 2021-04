Skupina članic EU, tudi Slovenija, spodbuja uvedbo covidnega potrdila do junija 24ur.com Skupina 13 članic EU, med katerimi naj bi bila tudi Slovenija, namerava osrednjim institucijam EU posredovati pismo s sedmimi prioritetami pri pripravi covidnega potrdila, ki naj bi olajšalo potovanje v pandemiji. Prvi poudarek naj bi bil poziv k čimprejšnji uvedbi potrdila. Po mnenju držav so te prioritete sicer ključne za okrevanje evropskega turizma in EU kot celote.

