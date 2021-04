Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez v času od 12. 4. 2021 do 18. 4. 2021 Vlada RS Z dnem 12. 4. 2021 je pričel veljati Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 55/21; v nadaljevanju Odlok), ki med drugim prinaša tudi spremembe glede prepovedi zbiranja ljudi ter sklenitve zakonskih in partnerskih zvez. Odlok velja do vključno 18. 4. 2021.

