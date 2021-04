Kolumbijski karteli se krepijo v Evropi, blizu Antwerpna odkrili sobo za mučenje 24ur.com V svojem rednem poročilu o organiziranem kriminalu je Europol posvaril, da ni bila grožnja organiziranega kriminala še nikoli tako velika, to pa je opazno predvsem v času pandemije covida-19. Organizirani kriminal se širi še hitreje povsod v Evropski uniji. Predvsem v zahodni Evropi se širijo kolumbijski narkokarteli, njihova vstopna točka pa so postala pristanišča, kot sta Antwerpen in Rotterdam...

Sorodno

Oglasi