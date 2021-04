Olimpija in Bravo sta lačna žoge Dnevnik Nogometaši Olimpije in Brava bodo v prvi ligi po enomesečnem premoru odigrali zaostalo tekmo 27. kroga. Pomerili se bodo po zgolj enem skupnem treningu, saj so enajst dni vadili le doma individualno.

Sorodno Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Brigita Čokl

Franc Jurša

Ivan Hršak